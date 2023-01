Sistema de bocinas para llamarles la atención a caleños "cochinos" llegaría a otras ciudades

La particular estrategia, que también incluye cámaras, fue implementada con ayuda de la comunidad para eliminar y evitar basureros en espacios públicos de Cali.

La avenida Ciudad de Cali es uno de los puntos críticos de la capital del Valle del Cauca donde se arrojan residuos o basuras, de manera clandestina.

Publicidad

“Más que todo son las personas que trabajan el reciclaje, que vienen y reciclan aquí y lo que no les sirve lo depositan ahí y muchas veces lo depositan en el caño”, asegura Juan Pablo Lozano, habitante de Cali.

“Yo soy alérgica y, casualmente, cuando nos sentamos aquí, el olor a podrido me angustia, me pone maluca, me descoyunta”, manifiesta, por su parte, otra ciudadana.

Diariamente son arrojados cerca de 14 toneladas de residuos sólidos en la avenida Ciudad de Cali.

“Falta concientizar a la gente un poquito, porque nosotros pasamos y, a los 10, 20 minutos, volvemos y pasamos y ya hay residuos”, señala Reinel Arará, operario la empresa de aseo Veolia.

Publicidad

Ante la situación, la empresa de aseo que presta servicio de recolección de basura en el oriente de la ciudad implementó, con apoyo de la comunidad, un sistema con el que se busca evitar la generación de basureros clandestinos.

Publicidad

Dicha modalidad consiste en instalar parlantes frente cámaras de vigilancia para enviar mensajes de advertencia a quien arroje residuos en espacios públicos del oriente de la capital del Valle del Cauca.

“La idea es enlazar la central de la Policía con los parlantes y las cámaras en directo, en tiempo real, para que desde allá puedan detectar cuando el infractor esté arrojando la basura y persuadirlo por medio del sonido”, dijo Rónald García, jefe de Operaciones de Veolia.

Quien insista en depositar la basura en dicho espacio podría enfrentar un comparendo por violar el Código de Policía. De esta manera, según Manuel Sendoya, jefe de Comunicaciones de Veolia, el infractor ya empieza a sentir que dicha conducta "tiene consecuencias graves”.

Se espera que este mismo sistema sea instalado en al menos 20 puntos de Cali, cada año, y extender la estrategia a otras ciudades como Palmira y Cartagena.

Publicidad

Vea también: