Sobreviviente de Mocoa vive un nuevo drama: padece de cáncer y denuncia paseo de la muerte

Familiar del hombre, quien perdió a su esposa e hijos en la tragedia, dice que no ha recibido tratamiento oportuno. Solo le han dado medicamentos para el dolor.

Se trata de Leonel Córdoba, cuyos seres queridos aseguran que ha sido víctima del denominado paseo de la muerte, tras más de 20 días de haber salido de Mocoa en busca de una cita con un especialista. Padece cáncer de cuello.

"De Mocoa remiten a mi hermano a la ciudad de Pasto, porque Mocoa no tiene sino un segundo nivel. Llega a un tercer nivel, a la clínica San Pedro, donde le diagnostican y lo tratan, pero ellos en una junta médica dicen que allí no pueden tenerlo, que debe ser remitido a un cuarto nivel de complejidad. El día 19 (de abril) hacen la remisión y el día 24 salimos para Cali", expresa Amparo Córdoba, hermana del afectado.

De acuerdo con la mujer, estando ya en la capital del Valle del Cauca, en el centro asistencial les dijeron que el especialista que debe atenderlo está de vacaciones.

"Yo salí a las calles a protestar, a decirle a Emssanar que le preste ese servicio, que no deje a mi hermano morir aquí, solamente suministrándole los analgésicos", agrega la familiar del paciente.

Leonel ahora espera que Emssanar no le arrebate la segunda oportunidad de vida, que recibió cuando logró sobrevivir a la avalancha de Mocoa, en Putumayo.

Entre tanto, a través de un comunicado, la EPS en mención sostiene que el hombre permanece estable, con manejo especializado y a la espera que se le realice un examen de biopsia, programado para el 11 de mayo.