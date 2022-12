Sobreviviente de tragedia de los Andes da motivación al América que se la juega por no descender

Se trata del uruguayo Carlos Paéz, quien con su historia trata de dar un vuelco anímico a 'La Mechita', la cual recibe este martes a Patriotas en el Pascual.

"Es una charla sobre la historia que nosotros vivimos, que naturalmente se transforma en motivadora. Yo no soy el motivador clásico de los que te dicen ‘tú puedes’, no. Voy contar una historia que marca claramente que el ser humano común puede", dice Paéz, sobreviviente de la tragedia de Los Andes, registrada hace 45 años.

Actualmente América de Cali se ubica en el décimo lugar con 20 puntos y los resultados no los acompañan. Los escarlatas no tienen margen de error. Una victoria esta noche no sólo los saca de la zona directa de descenso, sino que los mete al grupo de los ocho, por lo que apelaron a una motivación extradeportiva.

"En la historia nuestra tampoco los resultados se nos daban. Nosotros pasamos 70 días a 25 grados bajo cero. Es lucha permanente contra no. Todos unidos, en grupo, pudimos salir adelante”, puntualiza el uruguayo.

'Los Diablos Rojos' se la juegan con toda por no descender. Lo anímico y lo futbolístico tendrán que hacer, frente a Patriotas, la mejor dupla en la cancha con los dirigidos por Jorge el Polilla Da Silva.