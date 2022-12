Solo el 46 % de ambulancias en Cali pasaron controles de la Secretaría de Salud

Foto: Noticias Caracol

Según la prueba de revisión y verificación de implementos que realizó la Secretaría de Salud de Cali, solo el 46 % de las ambulancias en la ciudad pasaron el control, es decir que 93 ambulancias de rajaron en los procedimiento que realizaron durante una semana.

“Hay algunas ambulancias que definitivamente no pasan y no pasarán por más adecuaciones que se les hagan, no serán despachadas. Las ambulancias piratas no tendrán trabajo y saldrán de circulación”, manifestó Alexander Durán, secretario de Salud de Cali.

De 171 ambulancias en Cali, solo 78 están al día con todo el equipamiento y logística para salir a operar, el resto de los vehículos tiene hasta finales de enero para ponerse al día con los requerimientos, de lo contrario no podrán atender ningún tipo de emergencia en la ciudad.

“Las que deben mejorar, tendrán una semana para ponerse al día. El problema de la mayoría es por el tema de GPS, pues la plataforma que utilizan no es compatible con la nuestra, por lo que tendrán que buscar un proveedor y comprarla, esto es para que nosotros ver en pantalla, el movimiento de las ambulancias”, agregó el Secretario de Tránsito.

Durán aseguró que trabajan con Bomberos, Tránsito y Policía para que todos puedan ver los mismos reportes y estar prestos a la atención de la ciudadanía de forma más rápida y segura, esto porque la persona que solicite la ambulancia desde su celular, le llegará un mensaje con el número del vehículo que atenderá su emergencia.

“A partir del 1 de febrero, las personas que soliciten una ambulancia al 123 tendrán la seguridad que se les envía una ambulancia habilitada, con toda la adecuación para atender accidentes de tránsito”, concluyó Durán.