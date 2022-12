Solo falta un paso para la aprobación del pago que evita el pico y placa en Cali

Foto: Noticiascaracol.com

El Concejo de Cali aprobó en primer debate el proyecto que permitiría a los caleños pagar por transitar con su vehículo particular y así quedar exento del pico y placa, el llamado Cobro por Congestión regiría desde el 1 de enero de 2017, pero su aplicación sería desde febrero.

Este Cobro por Congestión que tendría un valor aproximado a los $2.578.680 al año, se podrá cancelar semestral o mensualmente y el costo dependerá de la cantidad de meses que el ciudadano desea estar exento del pico y placa.

El pico y placa se mantendrá igual con dos dígitos al día y en los mismos horarios de 7:00 a 10:00 a.m. y de 5:00 a 8:00 p.m. y continuará para toda la capital del Valle del Cauca.

El Secretario de Tránsito dijo que se pretende implementar un sistema chip, un carnet o una calcomanía especial para detectar los vehículos que están exentos de la medida.

“Para el control vamos a usar las herramientas que tenemos para controla el pico y placa que son las cámaras de fotodetección tanto las fijas como móviles. Para identificar los vehículos vamos a buscar una calcomanía, carnet o chip para las personas que cancelaron y así los agentes en las vías puedan identificar quien haya o no pagado”, manifestó Juan Carlos Orobio, secretario de Tránsito de Cali.

El funcionario estimó que 14.800 propietarios de carros particulares en la ciudad, se acogerían al pago con lo que se recaudaría 38 mil millones de pesos.