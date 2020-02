“Solo nos dijeron que usáramos tapabocas por 14 días”: colombianas que llegaron de China

Dicen que una vez arribaron a Bogotá tampoco les hicieron llenar ningún documento, a propósito del coronavirus. Piden ayuda para compatriotas en el país asiático.

Lubey Ariza y Lina Girón son dos bailarinas vallecaucanas que el pasado lunes 3 de febrero de 2020 llegaron a Colombia provenientes de China, donde hay alerta máxima por el coronavirus, que ya ha cobrado la vida de más de 400 personas en ese país.

Ellas, quienes residen en Palmira y venían exactamente de Changchún, provincia ubicada en el noreste de China, hablaron sobre los controles que les hicieron una vez llegaron a Bogotá.

“En Migración, cuando nos preguntaron de dónde llegábamos, dijimos que de China y nos hicieron a un lado para tomarnos la temperatura. Luego, solo nos dijeron que usáramos tapabocas por 14 días”, aseguró Lubey Ariza.

Tras manifestar que en Shanghái y Dubái les tomaron también la temperatura y en México, donde también tuvieron escala, no les hicieron nada, la joven mujer se quejó por la falta de controles en Colombia.

“No nos tomaron ningún tipo de documentación ni llenar algún formulario, nada de eso. Llegamos 10 colombianos. No nos dijeron: ‘Diríjanse a un doctor’”, sostuvo Lubey, al considerar que las autoridades del país “no están tomando la medidas de prevención necesarias para el virus”.

Si bien en Colombia no hay casos de coronavirus, la vallecaucana comparó las medidas que se están aplicando en el país con lo que se está llevando a cabo en China.

“En China sí están tomando las medidas de precaución debido al virus. Siempre nos dicen que debemos lavarnos bien las manos con abundante agua, utilizar alcohol, el tapabocas. Inclusive, allá todas las personas tenían tapabocas, era obligatorio. Aquí, en el aeropuerto, ni siquiera los funcionarios tienen”, dijo.

Panorama en Changchún

Dicha ciudad se encuentra alejada de la zona del epicentro del coronavirus y, según Lubey, allí solo había cinco casos de la enfermedad cuando se disponían a regresar a Colombia.

“Era como el lugar donde menos casos había, pero todas las personas ya tenían las medidas de prevención. Ya los lugares estaban cerrados, no transitaban casi carros ni las personas, simplemente salían para comprar sus alimentos”, señaló.

Agregó que tan solo unos cuantos supermercados estaban abiertos y, por orden del Gobierno chino, todos los restaurantes debían estar cerrados, además de la obligación de portar tapabocas, los cuales “escasean en China”.

“Inclusive, yo no tenía tapabocas en un momento, me tocó salir a buscar y uno de mis compañeros fue el que nos regaló. Hay muchas personas, incluso colombianos, que están en China y no tienen tapabocas”, puntualizó.

Ayuda para colombianos

Lubey Ariza y Lina Girón pidieron ayuda al Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, para “muchos colombianos que están sufriendo” en China, se encuentran “encerrados” y “no pueden salir”.

“Tenemos muchos amigos en China, que nos ayuden con, por lo menos, los tapabocas, enlatados, alcohol, antibacterial”, comentó Lubey.

Se estima que en el país asiático actualmente haya alrededor de 5.000 ciudadanos colombianos.

El ‘bullying’

Lubey también se refirió a una situación que vivió una compañera durante el vuelo Dubái-México, donde un hombre le preguntó de dónde venía y, cuando ella le respondió que de China, él lo que hizo fue voltear a mirar y subirse el tapabocas.

“Nosotros nos empezamos a reír, porque siempre hay ese tipo de ‘bullying’ a todas las personas que vienen de China o a los mismos chinos. Había un señor en México que, apenas vio a una mujer china, simplemente subió el brazo y se tapó la boca y la nariz”, comentó.

