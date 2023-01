‘Somos calentura’, que aún no se estrena, ya empezó a conquistar a Colombia con este baile

La película, apoyada por caracol televisión, contagiará a todos con el ritmo del Pacífico en su máximo esplendor.

El elenco de ‘Somos calentura’ ha viajado a Medellín, Cali y Buenaventura, para el pre-estreno de la cinta, que muy pronto podremos ver en salas de cine de nuestro país.

"Nos hemos movido casi como una banda de rock por varios lugares mostrando la película a públicos muy grandes. Creo que ya hoy cumplimos 10 mil espectadores y la película no se ha estrenado todavía, y lo más bello ha sido la conexión, primero con el público inmediato y también con el masivo", dijo Jorge Navas, director de ‘Somos calentura’.

Conexión que se ha logrado gracias a esa calentura, que, como dice Miguel Ángel Micolta, quien interpreta a Steven en el filme, “es toda esa música del Pacífico que nos prende, que nos enciende, esa danza urbana que hay en todos esos jóvenes, eso es calentura, sabor".

En Buenaventura, 'Somos calentura': así fue la premier del filme que revela la otra cara del puerto Una cinta que contó con 45 bailarines, más de 20 músicos y 1.850 extras, todo un reto que se logró asumir con la mejor energía.

"Los rodajes eran intensos de 4:00 de la mañana a casi 5:00, 6:00, 8:00 de la noche pero siempre llegábamos con ganas de más y la gente decía: ‘Oye, ¿ustedes no se cansan?’. El aguacero no nos paraba, nos manteníamos bailando", dijo José Luis Paz, interpreta a Freddy.

‘Somos calentura’ es una historia de reconciliación a través del baile, que cuenta la historia de una región e identifica a todo un país. No se la pueden perder, pues estará a partir del 13 de septiembre en las salas de cine de Colombia.

Vea este adelanto de 'Somos calentura', película nacional próxima en llegar a las salas de cine