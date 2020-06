“Son altamente irresponsables”, alcalde de Cali lanzó críticas a almacén que irrespetó bioseguridad

Las autoridades de Santiago de Cali siguen lanzando fuertes críticas a los almacenes que no hicieron respetar las medidas de bioseguridad que se pactaron antes de la realización del día sin IVA en la ciudad.

Uno de los más molestos es Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad y médico de profesión, que aseguró que un almacén que violó todos los protocolos fue “irresponsable”.

“Quiero que la sociedad colombiana sepa que se almacén está en deuda con la caleñidad y que ha sido altamente irresponsable con nuestra gente”, dijo el alcalde.

El mandatario puntualizó que ese establecimiento no contaba con ninguna medida sanitaria: “No tenían termómetros, no había control de aislamiento, no habían normas de bioseguridad que previamente habían pactado”.

El mandatario pidió al Gobierno nacional que los otros dos días sin IVA que están marcados en el calendario se aplacen para cuando la pandemia esté controlada.

NO es ortodoxo q en plena pandemía se tenga un Dia Sin Iva , pero ante la circunstancia y oportunidad de ley, invito a q los C Comerciales brinden servicios el mayor tiempo posible con medidas d bioseguridad extremas, a usted ciudadano lo convoco a q se asuma como #GuardianDeVida — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 19, 2020

