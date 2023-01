¿Son necesarios los reguladores viales en Cali? Esto responde un experto en movilidad

La instalación de estos elementos en capital vallecaucana ha generado polémica, ciudadanía dice no estar de acuerdo y la mayoría no entiende su funcionalidad.

Muchas han sido las quejas de habitantes de Cali ante la instalación de tachones y delineadores, ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Algunas personas los califican como "un estorbo" y consideran que lo primero es arreglar los huecos en las vías.

"Esos separadores especialmente en esta vía es para que los carros se puedan parquear allí, las motos y puedan poner música, puedan hacer conversa y de todo, angostando la vía e impidiendo el paso a los demás", expresa Carlos Gamba, taxista.

Polémica por instalación de delineadores viales en diferentes puntos de Cali Algunos conductores aseguran que estos elementos lo que han hecho es estrechar las calles. Sin embargo, Noticias Caracol consultó a un experto en movilidad, quien sostiene que los reguladores viales hacen parte de una estrategia mundial conocida como 'tráfico calmado'.

"Lo que se busca es reducir fatalidades, bajando las velocidades, generando situaciones en las cuales el ciudadano se sienta mucho más seguro para pasar. En muchos casos se ordena el tráfico o se limitan giros que eran permitidos anteriormente, que generaban problemas para la seguridad vial de los usuarios", explica James Gómez, director de Urbavial.

Gómez indica que en el caso de las ciclorrutas los delineadores cumplen una funcionalidad especial. "Lo que ha hecho Cali, a través unos elementos para calmar el tráfico, sin duda son un punto a favor que tiene hoy la ciudad y que ponen de manifiesto que la ciudad tenía una necesidad generar alternativas de movilidad y lo está dando a través de los medios para los ciclistas", añade Gómez.

Carriles exclusivos para bicicletas y campañas pedagógicas parecen estar dando resultados en Cali Pero, hay sitios donde la comunidad afirma no se necesitan tantos delineadores tabulares, cuyo costo es de $70.000. Algunas personas lo consideran un "despilfarro al patrimonio".

"Me dicen que vale como $8.000 o $9.000 millones, eso se hubiera invertido para tapar los huecos de esta ciudad, que no hay dónde más meterlos", manifiesta Orlando Manjares, habitante de Cali.

Entre tanto, el experto también señala que, aunque la estrategia es positiva, la Administración municipal no ha logrado comunicar de forma asertiva a la comunidad la funcionalidad y beneficios de los delineadores, reductores y tachones viales.

Hay ciudadanos que se están organizando para recoger firmas y exigir que sean retirados los elementos que ellos consideran innecesarios.