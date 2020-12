Sonia Isaza y el mensaje “de aquí a las nubes” para Arturo Vidal, con quien no pudo pasar Navidad

Sonia Isaza no pudo compartir esta Navidad con su novio, el futbolista chileno Arturo Vidal , quien se encuentra concentrado con el Inter de Milán en Italia. Desde la distancia, la modelo fitness de Pereira, pero con residencia en Cali , le mandó un cariñoso y amoroso mensaje.

“Te amo y te extraño. Entre más te miro, yo más me convenzo que estando a tu lado me siento completa. Eres brisa fresca que baña mi cuerpo. Eres un regalo bajado del cielo. Me gustas bastante, de aquí hasta las nubes”, escribió Sonia en sus historias de Instagram.

El mensaje, por supuesto, llegó a Arturo Vidal, quien, en respuesta, compartió la misma imagen en la que venía y la agregó un enorme corazón.

Es así como queda en evidencia una vez más el amor entre la popular pareja, cuya relación ya lleva casi dos años.