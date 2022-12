Sonidos bohemios, la apuesta de estos 5 vallecaucanos para triunfar en la música

Fotos: cortesía La Bohéme Band

Entre clases e intermedios en la Universidad del Valle en Cali, cinco talentosos jóvenes descubrieron durante varias charlas que el amor por la música los unía. La complicidad que surgió en el campus se consolidó tiempo después en un proyecto de vida al que bautizaron La Bohème Band.

Daniel Barbosa, Diego Páez, Johan Vargas, Luis Montilla y Mateo Montes conforman la agrupación, cuyo ingrediente especial es la mezcla de géneros que brinda a sus composiciones una inyección de sonidos frescos y relajantes.

"La banda parte más de esos parches de amistad e intimidad que se llevan a la música, primero como pasatiempo y después a la profesión. De ahí parte un poco el nombre que adoptamos, La Bohème Band, para representar esa parte bohemia del parche y de las conversaciones culturales, y llevarle eso a la gente", expresa Daniel Barbosa, voces y flauta.

En los estudios de la disquera caleña Cúbica Música, donde estos artistas trabajan como productores de planta, nació su álbum debut 'Confusión' que contiene ocho temas.

"Como estudiamos música son muchas nuestras influencias. Inicialmente somos banda de rock, pero realmente presentamos fusiones de géneros como jazz, punk, pop, entre otros. Por eso el nombre del disco es un juego de palabras, 'Confusión', porque cada canción es una fusión diferente", dice Diego Páez, voces y teclados.

De esta primera producción se desprende el sencillo 'Relojes sin prisa', al que describen como una canción con cadencia y ritmos latinos, donde abordan un viaje musical y cuyo video evoca los hermosos y diversos paisajes del Valle del Cauca.

"'Relojes sin prisa' hace honor a ese parche que uno no quiere que se acabe y que no pase el tiempo. Es ese parche juvenil, ese momento de liberación de pensamientos, de frescura y de disfrute que uno quiere alargar hasta el final. También lo expresamos en nuestro video, ya que todo el tiempo estamos en contacto con la naturaleza, en un parche tranquilo y en onda suave", agrega Daniel.

Estos músicos vallecaucanos, cuyo proyecto lleva cerca de tres años, han estado en diversos escenarios dispuestos en parques, colegios y universidades de la denominada Sucursal del Cielo. Su meta es explorar diferentes espacios artísticos de Colombia y cautivar al público con su propuesta.

"Nosotros hemos consolidado un proyecto profesional en todos los sentidos. Como banda queremos entregar un buen producto, algo que sea trascendental, que no sea artificial como mucha de la música que se hace ahora, que sea parte de nuestra cultura caleña y colombiana", concluye Johan Vargas, guitarrista de La Bohème Band