"Soñó tanto con eso que no despertó": triste relato de joven cuya mamá murió tras cirugía estética

La caleña dijo que "operarse y verse delgada" era el sueño de su progenitora. A su vez, hizo un llamado a las mujeres que planean someterse a intervenciones.

Karol Cuéllar, de 21 años, relató a Noticiascaracol.com la dramática experiencia por la que atravesó su familia luego de que su madre, Gloria Yaneth Peña, de 42 años, se practicara varios procedimientos, el llamado combo estético, que incluían liposucción, aumento de senos e inyecciones en glúteos.

"Ella hace muchos años estaba con la ilusión de operarse y verse más delgada, porque, por no cuidarse o quizá por los hijos, se había engordado. No se sentía bien, no se veía bonita, ella quería operarse. Nadie de la casa estaba de acuerdo, por lo tanto, empezó a hacer las cosas sola y sin apoyo", contó Karol.

Según la joven, inicialmente acompañó a su mamá a una charla con el fin de conocer más sobre la intervención a la que ella quería someterse. Pensó que por los problemas de salud que padecía la mujer algún médico le aconsejaría no operarse.

"Mi madre era muy enferma, era hipertensa, era asmática, tenía problemas del corazón. Fuimos a la charla y ya, no volvió a tocar el tema como tal. El miércoles (16 de agosto) me levanté y no encontré a mi mamá en la casa, cuando me comuniqué con ella me dijo que estaba en la clínica, que le iban a hacer algunos exámenes, que una amiga la había acompañado. Luego llamé a la amiga y me dijo que mi madre había entrado a cirugía, más o menos a las 9:00 de la mañana, y la cirugía duraba aproximadamente 5 horas", agregó.

De acuerdo con Cuéllar, su progenitora se practicó el procedimiento en una IPS ubicada en el barrio Salomia, cerca de la sede del Sena, pero, según lo que le habían informado en la charla, el lugar solo lo alquilaban para la cirugía. Asimismo, dijo que, tras enterarse de la intervención, la familia optó por apoyar a la mujer y acompañarla en la recuperación.

"Al día siguiente le dieron salida. Cuando llegó a la casa estaba muy pálida, no se quejó de dolor, solo de cansancio y de que tenía mucho sueño y sed, cosa que yo supuse que era normal. Al otro día (viernes) la paramos, porque tenía una cita, pero me dijo que no era capaz, porque estaba muy mareada", señaló la joven.

Karol añadió que se comunicó con una persona cuyo contacto tenía guardado su madre en el celular, por la cirugía, quien le explicó que todo era normal por la anestesia. "Le conté cómo estaba mi mamá, que tenía un sarpullido, como de que estaba intoxicada o alergia, y ella me dijo que no le diera los medicamentos que habían mandado, que le comprara otros y se los diera solo cuando se quejara de dolor, pero mi mamá nunca se quejó".

Sin embargo, relató la hija, Gloria Yaneth permaneció todo el día débil. "Esa misma noche yo cogí un trapito y la limpié, pero ella ya se veía muy degeneradita. Le pregunté: '¿Ma’ qué tiene?' Y me pidió que solo le diera agua y la dejara dormir. Me despedí de ella tipo 12:00 de la noche. Mi padre se despertó a las 5 de la mañana (del sábado 19 de agosto) y ya mi madre había fallecido".

La joven aseguró que, pese al estado en que se encontraba antes de fallecer, su progenitora le manifestó sentirse satisfecha por haber cumplido su sueño. Al parecer, la mujer habría ahorrado por casi 8 años para lograr su objetivo de someterse a la intervención estética.

¿Por qué Gloria Yaneth no desistió de la idea de operarse pese a lo que pensaba su familia? "Quizá por terca, quizá por inconforme con ella misma. Era el hecho de que todos los días se miraba al espejo y se sentía fea, gorda, que la ropa no me quedaba bonita. Ella era una mujer muy hermosa, pero no se sentía así. Ella soñó tanto que no despertó de ese sueño. El día que se vio al espejo ya operada, mientras yo la cambiaba, ella se sentía hermosa, decía: 'Mira esto, era lo que yo soñaba, cumplí por fin mi sueño'", puntualizó Karol Cuéllar.

Mujer de 42 años murió tras cirugía estética y es la octava víctima... Tras lo vivido con su progenitora, quien era modista y tenía una casa de alquiler, Cuéllar envió un mensaje a todas las mujeres que tienen en mente practicarse este tipo de procedimiento. "A las chicas que se sienten gordas o que no se siente bien consigo, les digo que se amen y se valoren, no está de más hacer una dieta o un poquito de ejercicio, que no les quita nada y le da mucha salud. Si ya lo tienen en la cabeza, piensen muy bien, sepan dónde se van a meter y qué clase de persona les va a operar, que sean responsables. Y a los familiares que las apoyen y las acompañen".

Por su parte, funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal visitaron la clínica donde la paciente de 42 años se sometió a los procedimientos estéticos. Según las autoridades, investigaciones preliminares señalaron que un trombo pulmonar habría causado el deceso de la mujer.