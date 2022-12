Sordomudo turco iba a volver a su país para el nacimiento de sus hijos y Avianca canceló su vuelo

Él es uno de los 25 europeos estancados en Cali por el paro de pilotos de la aerolínea. Denuncian que ni siquiera le han puesto un intérprete y, además, le robaron.

“Nadie ha puesto un traductor, el hombre está solo, su mujer dio a luz y le han robado el laptop (computador portátil) en el aeropuerto”, afirma José Luis Reyes, empresario español afectado.

Se trata de Omer Duman, un ciudadano turco sordomudo que llegó a Cali para visitar a los familiares de su esposa y pensaba volver a su país el 20 de septiembre para presenciar el nacimiento de sus hijos. Sin embargo, ese sueño quedó frustrado, pues Avianca canceló su vuelo.

“La persona que tiene discapacidad está saliendo hoy con nosotros Cali-Bogotá para conectar en Madrid y Estambul que es su destino final”, dijo Beatriz Sánchez, vocera de Avianca en Cali.

El mismo 20 de septiembre era la fecha en que los 25 europeos debían regresar a sus destinos. No solo denuncian la cancelación de sus vuelos, sino que se sienten desprotegidos.

“Que nos regresemos a casa y llamemos al Call Center para ver cuándo nos pueden asignar un vuelo, pero que, en ese momento, Avianca ya no tenía hoteles, transporte, ni nada de nada y que nos fuéramos por nuestros propios medios”, dijo José Luis Reyes, empresario español.

Paro en Avianca dejó varados en Cali a europeos que querían promover... Este español que promueve el turismo en Colombia afirma que está experiencia lo deja inconforme.

“Vamos a tener que revisar otras posibilidades y otros ‘partners’ y ver si al final se queda en Colombia y beneficiamos a Colombia o nos llevamos el proyecto a algún otro país de Latinoamérica”, afirmó Reyes.

Lo más preocupante para los viajeros son las soluciones absurdas que les plantea la aerolínea.

“Me dijeron que habían encontrado un vuelo para nosotros para hoy, pero me dejan un niño por fuera. Entonces, nos tocó ir al aeropuerto a pelear, a discutir nuevamente para que lograrán meter a mi niño con nosotros”, indicó Cristen Lugo, ciudadana española.

Por su parte, Beatriz Sánchez, vocera de Avianca en Cali, aseguró que la aerolínea está buscando resolverles la situación a estos viajeros.

“A los pasajeros que tenemos en el hotel ya les estamos dando solución el día de hoy para que retornen a sus sitios de origen”, afirmó.

La huelga de pilotos, que completó cinco días este domingo, ha tenido paralizado, en gran parte, el tránsito aéreo nacional e internacional.