Sorprenden a conductor del MIO subiendo una moto a un bus del sistema en Cali

A partir de un video publicado en redes sociales en el que se ve a un conductor del Sistema de Transporte Masivo, MIO, ayudando a subir una motocicleta a un bus alimentador, se generó una polémica en Cali.

Por el momento, se desconoce la causa o razón que tuvo el conductor para utilizar la rampa hidráulica y subir la moto, pero Metrocali anunció una drástica sanción.

“Suspender el certificado de operación del conductor, mañana tenemos la reunión con él y con su empleador para ver qué fue lo que sucedió pero por ahora el conductor no va a operar más en el sistema”, indicó Juanita Concha, jefe de Operaciones de Metrocali.

El hombre trabajaba para la empresa Unimetro, uno de los cuatro operadores del MIO. Sus compañeros no justificaron el procedimiento pero consideran exagerada la sanción.

“Me parece muy extraño como ellos si están tomando decisiones en este momento de cancelarle el código de idoneidad y no han buscado soluciones para nosotros los trabajadores que llevamos aproximadamente tres meses sin seguridad social y sin sueldo”, manifestó Jhon Jairo Medina, presidente del sindicato de Unimetro.

Metrocali explicó que la rampa que fue usada para subir la motocicleta es de uso exclusivo de personas en situación de discapacidad o madres con bebés en coches.