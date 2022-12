¿SOS en Bomberos de Cali? Esta “dificultad” los obligó a suspender su servicio de ambulancias

El organismo de socorro recibió el año pasado 10 de estos vehículos por parte de la Gobernación y ahora el mismo ente territorial deshabilitó su operación. ¿Qué pasó?

El Cuerpo de Bomberos de Cali informó que un funcionario de la Secretaria de Salud Departamental inmovilizó una de sus ambulancias durante un procedimiento realizado el pasado martes 9 de mayo.



La inmovilización se produjo debido a que en el objeto social del organismo de socorro no aparece explícito el traslado de pacientes. Esto, a su vez, obligó a los bomberos a suspender el servicio de sus 14 ambulancias, pero también a enviar un derecho de petición a la Secretaría de Salud.

“Esperamos que el tema se resuelva pronto, si tenemos en cuenta que diariamente atendemos con nuestros paramédicos todo tipo de emergencias que requieren dicho servicio”, señaló el Cuerpo de Bomberos, que lleva casi 90 años transportando personas y atendiendo emergencias.

Al respecto, la secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, afirmó que a los bomberos se les pidió incluir la prestación de servicios de salud en su objeto social, para que puedan realizar el traslado de pacientes y cobrarlo.

“En este instante si nosotros habilitamos con la razón de ser los bomberos, ellos podrán hacer transporte social de pacientes, pero no podrán contratar ni cobrar el traslado. Por esa razón, se le pide al Cuerpo de Bomberos no cambiar su razón social, sino modificar su objeto social para incluir los servicios de salud que hoy no existen. Esa es la dificultad con ellos”, explicó.

Por su parte, el secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, aseguró que estos vehículos deben cumplir con los requisitos, pero enfatizó que, en el caso del organismo de socorro de la capital del Valle del Cauca, “es un tema documental que se va a superar”.



