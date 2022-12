Su esposa le dijo que se quería separar y terminó agrediéndola hasta que le rompió los dientes

El hombre hasta intentó ahorcarla, según informaron las autoridades. Fue capturado en flagrancia, pese a que trató de engañar a la Policía.

Una mujer fue brutalmente agredida, e incluso amenazada de muerte, por su esposo en su propia casa. La agresión ocurrió después de manifestarle que se quería separar de él.

"Empezó a insultarme, a decirme que él no se iba a ir de aquí, que no lo fuera a dejar, que si me veía con otro me iba a matar", denunció la víctima ante la Fiscalía.

El ente investigador informó que, según la mujer, el sujeto comenzó a atacarla con puños y patadas, mientras los inquilinos del primer y segundo piso del inmueble, al escuchar los gritos, llamaron a la Policía.

El hombre empacó ropa de él en una maleta y se fue para donde unos familiares. Sin embargo, en la noche regresó a la casa de su esposa, ubicada en el barrio Salomia, nororiente de Cali, y volvió a agredirla.

"Cogió un cuchillo de cocina y le provocó una herida en el abdomen, después la tomó por el cuello y empezó a asfixiarla. Luego la arrojó al suelo y ella le pidió que se calmara, que mejor se acostara y que hablarían en la mañana", indicó la Fiscalía.

El sujeto se acostó a dormir en la habitación y, en ese momento, la mujer aprovechó para abandonar la casa e irse para donde una tía. Todo lo anterior ocurrió el 29 de septiembre de 2017.

El pasado 3 de octubre, cuando la víctima estaba en la casa de su papá, el hombre volvió y empezó a discutir con ella una vez más sobre la separación.

"La mujer declaró que estando allí empezó de nuevo a agredirla, a golpearla con puños y patadas, reventándole el oído derecho, empezó a apretarla con sus manos en el cuello, con los golpes, le rompió varios dientes", señaló el ente investigador.

El hombre se calmó cuando la madre de la víctima llegó a la residencia. Sin embargo, ella llamó a la Policía, tras ver que su hija presentaba hematomas en brazos y piernas.

Al llegar la patrulla motorizada, el sujeto intentó engañar a los policías y le dijo que la riña era en la residencia de al lado. Sin embargo, la mujer les aseguró que él la estaba agrediendo e, incluso, trató de ahorcarla.

El esposo de la víctima fue detenido y, aunque no aceptó los cargos que le imputaron, fue enviado a la cárcel por el delito de feminicidio en grado de tentativa.