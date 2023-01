Sueño de viajar a Cancún se esfumó para un grupo familiar de Colombia que ahora denuncia una estafa

La denuncia por estafa fue presentada ante la Fiscalía por una de las víctimas quien relató lo sucedido. La agencia de viajes también se pronunció respecto al tema.

Lo que parecía ser un viaje de ensueño para un grupo familiar en Cali terminó siendo una pesadilla que parecía no tener fin.

El caso se remonta al año 2017, cuando estas personas decidieron realizar el trámite a través de la agencia ‘A viajar ya’, con sede principal en Bogotá, pero con sucursales en algunas ciudades del país como la capital vallecaucana.

En total eran 13 personas que realizarían dicho viaje, pero, según informó Jennifer Bonilla, vocera de las víctimas del caso, la agencia les daría otros dos tiquetes a manera de obsequio.

“Establecimos un plan que consistía en dar una cuota inicial y mes a mes íbamos pagando el viaje hasta que en diciembre del 2017 ya estuviera pago. La promesa era que cuando ya nos encontráramos todos al día podíamos viajar en marzo a Cancún”, señala la vocera de los afectados.

Cuenta además que, antes de iniciar con el plan, los interesados en realizar el viaje revisaron la legalidad de la agencia; efectivamente estaba constituida con todo el reglamento al día como lo rige la ley.

Los inconvenientes comenzaron cuando se acercaba la fecha del viaje, pues la agencia les notificó que no era posible realizarlo en ese mes debido a que no había disponibilidad debido al número de viajeros, y les indicó que había que reprogramarlo.

“Fui directamente a las instalaciones de la agencia, en el centro comercial Hayuelos, en Bogotá. Me entrevisté con uno de los asesores. Nos dimos cuenta que era una empresa familiar. Se comprometieron nuevamente a que viajaríamos en abril de 2018 y nuevamente nos incumplen”, afirma Jennifer Bonilla.

Al evidenciar este confuso panorama, dice la afectada, solicitó a la agencia la devolución del dinero, una suma alrededor de los $28 millones.

Efectivamente se logra un acuerdo entre las partes para retribuir los recursos que habían sido invertidos a dicho fin. A partir de la fecha, se estipuló un plazo de 30 días hábiles como límite para el pago del dinero.

Pasó dicho periodo de tiempo y, asegura la afectada, la agencia no respondió al acuerdo al que se había llegado. Dice también que desde ese entonces la oficina física dejó de funcionar, así mismo los números telefónicos que anteriormente pertenecían a la agencia ya no eran atendidos.

El paso a seguir que encontraron los afectados fue presentar la denuncia ante la Fiscalía, pues no veían otra alternativa que el ente judicial para que les fuera solucionado este inconveniente.

Este medio se comunicó con Jonathan Ipuz Jiménez, representante legal de ‘A viajar ya’, quien manifestó que efectivamente la agencia había quebrado meses atrás y que este había sido el único inconveniente que presentaron.

“Le estamos dando manejo al tema, además ya hicimos un acuerdo de pago. Nos vamos a reunir la próxima semana para definir cómo se va a efectuar el mismo que será mediante cuotas mensuales. La empresa quebró y a ellos fueron los únicos que desafortunadamente se les incumplió”, señaló.

Mientras las víctimas esperan que finalmente se concrete el acuerdo de pago entre las partes, la denuncia interpuesta sigue su curso.