“Sueños derrumbados”: el drama para muchos en Cali por la suspensión de vuelos de Viva Colombia

La decisión de la aerolínea ha afectado a miles de viajeros que ya tenían sus viajes programados con antelación. Estas son algunas de sus historias.

Cerca de 400 clientes de la agencia de viajes Multidestinos.travel quedaron tristes y preocupados por el anuncio de Viva Colombia respecto a que dejará de operar en Cali. Estas personas son principalmente de estratos populares, es decir, de escasos recursos.

“Desde el viernes pasado, nos ha llegado la noticia de que han cancelado la ruta Cali-San Andrés, Cali-Cartagena, Cali-Bogotá, Cali-Medellín. Esto nos está afectando porque nuestros clientes han hecho unos pagos, unas compras de tiquetes aéreos, alojamientos, alimentación y van a perder todo”, dijo Jorge Mario Hoyos, propietario de la agencia.

Afirmó que, con mucho esfuerzo, estas personas, entre los cuales hay grupos familiares, de adultos mayores y empresarios, vienen pagando sus viajes desde diciembre pasado para viajar en el último cuatrimestre del año, pero esos sueños se están derrumbando.

“Ellos tienen sus reservas y ningún hotel va a devolver dinero, porque no es culpa de ellos, sino de la aerolínea. La gente está muy triste y no saben qué hacer. Dicen que devuelven el dinero, pero esa no es la solución, pues están derrumbando sueños de unas personas que habían planeado un viaje y ya no lo van a poder realizar”, anotó Hoyos.

El agente de viajes indicó que la aerolínea devolverá el dinero de los tiquetes en un lapso de 30 a 90 días hábiles. “Eso los va a disgustar mucho. Yo estoy quedando mal ante cientos de clientes que tenemos por culpa de Viva Colombia”, señaló.

Por ejemplo, explicó que una persona que pagaba un plan de $600.000 para viajar a San Andrés con Viva Colombia, ahora le tocaría pagar un millón.

“Casi el doble de lo que había pagado para cumplir ese sueño, pues el tiquete con Viva Colombia costaba entre $200.000 y $300.000 ida y vuelta y con otras aerolíneas, cuesta 500, 600, 700”, dijo Hoyos, al anotar que la agencia tendría que devolver el dinero a los clientes que no puedan cancelar ese excedente.

Por lo tanto, considera que esta situación es muy injusta para los colombianos y, sobre todo, para las personas que tienen sus sueños de viajar.

“El eslogan de ellos es ‘Realizamos millones de sueños’, pero la verdad es que ya son millones de desilusiones”, aseguró Hoyos, sobre Viva Colombia.

Otro de los afectados es Óscar Cuéllar. Este caleño tenía programado un viaje con otras siete personas para disfrutar unas vacaciones en Cartagena desde el 2 al 7 de septiembre. Sin embargo, ese plan se frustró.

“Nos cancelaron un vuelo que teníamos desde marzo para viajar en septiembre a Cartagena. Nos confirman que los viajes de Cali a Medellín y Cartagena a Cali fueron cancelados sin ninguna información adicional”, aseguró.

Agregó que la aerolínea les dijo que respondía por el dinero de esos dos itinerarios, pero no por el de Medellín-Cartagena, “porque ese vuelo no tiene ningún problema”.

“Estamos reclamando básicamente que nos devuelvan todo el dinero o que nos organicen el viaje de una forma distinta para llegar a nuestro destino. Yo compré dos tiquetes para dos personas y voy a perder $400.000, adicional a los intereses de las tarjetas de crédito y los gastos de hotel y demás”, afirmó.

Por su parte, Nadia Morales, otra caleña a la que también le cancelaron su vuelo, había comprado tiquetes Cali-San Andrés para el 1 de enero de 2018 con regreso el 10, pero tampoco podrá hacerlo.

“Hablé con la aerolínea y me dijeron que me daban tres alternativas. Una que me desplazara hacia uno de los aeropuertos donde estaban operando rutas. La primera opción es Medellín y la otra es Bogotá”, dijo.

La segunda alternativa que le ofrecieron fue el reembolso del dinero que pagó por los tiquetes y la tercera es que viajara antes del 30 de agosto, fecha en la que culminan su operación en Cali.

Sin embargo, Nadia aseguró que hasta ahora su situación aún no tiene solución.

Foto: archivo de Noticiascaracol.com