Superintendencia ordena controles en las ‘pistas’ de taxis en Cali

La Superintendencia de Tránsito y Transporte recordó que el servicio de taxis en las llamadas ‘pistas’ en los centros comerciales, restaurantes y zonas hoteleras no puede ser prestado por asociaciones, sino por empresas legalmente constituidas de transporte, por lo cual ordenó a las autoridades de tránsito implementar operativos para regular y controlar este servicio en estos establecimientos.

La decisión pretende evitar posibles conflictos entre taxistas, ya que hay muchas quejas de conductores que aseguran que en las ‘pistas’ no dejan trabajar a conductores ajenos a las asociaciones que tienen el contrato con el establecimiento.

La medida ha generado opiniones a favor y en contra. Jorge Adrián Palacios, gerente de Aprotranscali, dice que “la orden de la Superintendencia es perjudicial no solo para ellos como agremiación, sino para los usuarios porque dichos contratos con centros comerciales y discotecas garantizan seguridad a los clientes”.

“Nosotros vemos con preocupación esto porque es un trabajo que han venido haciendo taxistas unidos para poderle dar un buen servicio al usuario, para mí eso significaría perder clientelas”, concluyó Palacios.

Por su parte, Jhonny Rangel, representante de los conductores de taxis, asegura que la medida pretende acabar con los monopolios de algunas agremiaciones. “No estamos en contra de la organización donde hayan filtros, pero sí del monopolio que ha venido quedando, ya hay una asociación empoderada”.

El secretario de Tránsito de Cali, Omar Cantillo, dijo que la circular emitida por la Superintendencia no es nada nuevo porque los controles ya se vienen adelantando en la ciudad. “Eso es una mala práctica, la Superintendencia nos recuerda que hay que hacerlo cumplir, respaldo al cumplimiento del decreto”, aseguró el funcionario.

Cantillo ha enfatizado en diferentes oportunidades que los establecimientos comerciales no pueden hacer contratos directamente con taxistas que pertenecen o están agrupados en alguna asociación, el contrato debe realizarse con la empresa que está legalmente constituida.

Las asociaciones de taxistas anunciaron que seguirán prestando el servicio en las ‘pistas’ en centros comerciales y discotecas de acuerdo a los convenios.