Supersalud investigará supuesto 'paseo de la muerte' en ambulancias de Cali

La Clínica Nuestra Señora del Rosario en Cali le salió al paso a los señalamientos sobre los presuntos "acuerdos bajo la mesa" que las ambulancias tienen con la institución para el traslado de pacientes heridos en accidentes de tránsito , según lo afirmaron recientemente la Personería Municipal y la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.

Fernando Quevedo, director médico de dicha clínica, negó la existencia de dichos acuerdos y aseguró que los lesionados por accidentes no son la principal demanda del centro asistencial.

“Nosotros no tenemos ningún acuerdo con alguna entidad diferente a la prestación de servicios, mucho menos tenemos acuerdos con ambulancias o empresas que manejan ambulancias. De 4.500 urgencias que atendemos al mes apenas un 10 % son pacientes que llegan por accidentes de tránsito”, señaló el directivo.

Quevedo afirmó que en 2014 atendieron alrededor de 60 mil pacientes y el 90 % acudieron por otras patologías ajenas a accidentes de tránsito. Además, dijo que tienen cinco años de cartera atrasada en el Fosyga, lo cual impide pensar que la accidentalidad en Cali es un negocio para ellos.

Entretanto, el superintendente de Salud, Norman Muñoz, anunció que investigará los supuestos incentivos que entregarían clínicas a conductores de ambulancias para que lleven a los heridos en accidentes de tránsito a sus centros de salud y así reciban el dinero que paga el SOAT.

“Vamos a iniciar una investigación, tanto para la compañía de ambulancias, como para las entidades de salud, porque lo que busca el SOAT es una atención inmediata en el centro de atención más próximo”, dijo el funcionario, al enfatizar que “este comportamiento irregular es inadmisible y tendrá que venir acompañado de sanciones”, concluyó Muñoz.

Las investigaciones deberán esclarecer si existe un negocio entre las clínicas de Cali y las ambulancias en lo que también se ha denominado como un ‘paseo de la muerte’, pues hasta el momento, según las autoridades, no se conoce evidencia al respecto.