Superservicios revisó plan de contingencia de agua en las comunas 18 y 20 de Cali

Foto: Archivo Colprensa

Desde Cali, la Superintendencia de Servicios Públicos revisó el cumplimiento del plan de contingencia acordado por Emcali, la Personería municipal y los voceros de las comunas 18 y 20 de la ladera de la ciudad.

A pesar de la queja de varios ciudadanos de dicho sector frente al desabastecimiento del líquido vital, la superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque Cruz, afirmó que Emcali sólo debe responder por el suministro de agua a sus usuarios.

“El gerente de Emcali tiene la responsabilidad frente a los subscriptores de la empresa, no pueden abastecer a quienes no aparecen como subscriptores, teniendo en cuenta las conexiones ilegales que se evidencian no solo en Cali sino en varios rincones del país. Los Alcaldes son los garantes y responsables de la prestación del servicio público”, aseguró la superintendente.

Según Emcali, el plan de contingencia funciona a la perfección, señalan que el problema se presenta en las invasiones.

“La gran dificultad la tenemos en los asentamientos de desarrollo incompleto que no son suscriptores de Emcali que están en la parte alta”, agregó Javier Pachón, gerente de Emcali.

La empresa de servicio público también manifestó que el suministro de agua para la ladera en pico y placa, es decir, un día es para la comuna 18 y otro para la 20.

Duque indicó que el plan de contingencia que se lleva a cabo en Cali hace dos meses funciona a la perfección porque sólo el 20 % de la población caleña de dichas comunas, se encuentra afectada por dicha situación de desabastecimiento y racionamiento de agua.

Estas dos comunas dependen del río Meléndez que está en el 30 % de su capacidad. El resto de la población depende del río Cali que tiene el mismo porcentaje de capacidad y del Cauca que todavía tiene garantía de abastecimiento, según la titular de la Superintendencia.