Suspenden a docentes tras denuncias de abuso en el Instituto Departamental de Bellas Artes, en Cali

En el Instituto Departamental de Bellas Artes, en Cali, fueron suspendidos de sus cargos dos docentes sobre los que recaen decenas de señalamientos de abuso y violencia sexual.

Son más de 50 denuncias las que han sido interpuestas ante la Fiscalía y que llevaron a las autoridades a tomar medidas.

“He estado atenta del avance de esta situación y quiero decirles que me encargaré personalmente y me reuniré con la directora de fiscalías y toda la institucionalidad para trabajar conjuntamente y que no exista más impunidad como ha ocurrido en otros lugares del país”, manifestó Clara Luz Roldán, gobernador del Valle del Cauca.

En el Instituto departamental de Bellas Artes, en Cali, fueron suspendidos de sus cargos dos docentes sobre los que recaen decenas de señalamientos de abuso y violencia sexual.

Son más de 50 denuncias las que hay en poder de la Fiscalía que llevaron a las autoridades a tomar medidas, ante las demandas y reclamos de los estudiantes del instituto.

