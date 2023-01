Suspenden atención a contribuyentes en Cali por colapso de sistema operativo para pago del predial

La intermitencia se debió a la alta demanda de ciudadanos en busca de acuerdos para ponerse al día con el tributo, tras el fin del "papayazo".

Debido al colapso en el sistema operativo para el pago del impuesto predial en la capital del Valle del Cauca, la Administración municipal suspendió los servicios de atención en las oficinas del CAM y los CALI.

“Por el volumen de consulta que ha sido muy alto en las dos últimas semanas, preferimos suspender la atención a contribuyentes, tanto en los centros de atención localizada como en la página web”, explicó Patricia Hernández, directora Hacienda Municipal Cali.

Muchos usuarios que han llegado hasta las oficinas para diferentes trámites manifiestaron su molestia.

“Constantemente se presenta el problema de que no hay sistema, lo mismo para imprimir las facturas de las megaobras, entonces, son impuestos que nos clavan con demasiados intereses”, expresó Álvaro Chávez, contribuyente.

Sin embargo, Hernández explicó que lo que se busca es no hacerle perder tiempo a los usuarios.

“Los tiempos de respuesta pueden tomar un promedio de cinco a diez minutos y en la última semana estaban tomando un tiempo superior a los 40 minutos. Por respeto al tiempo de todos, consideramos que lo prudente es suspender y normalizar el sistema”, explicó la funcionaria.

El sistema estaría restablecido, al parecer, el próximo lunes 15 de julio. Y, aunque ya no hay ningún tipo de descuento para el pago del predial, aún está vigente el 50 % de descuento para el pago de megaobras, multas de tránsito, comparendos ambientales y de Código de Policía hasta el 30 de octubre.