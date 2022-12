Suspenden cirugías en HUV por falta de insumos para procesar sangre de donantes

Foto: Archivo Colprensa

El centro asistencial presenta una grave situación en su servicio, debido a que el banco de sangre de la entidad no cuenta con unidades. Por este motivo, fueron suspendidos los procedimientos quirúrgicos programados y tampoco es posible atender cirugías de emergencias.

"No hay insumos para atender donantes, ni para procesar la sangre, ni para realizar las pruebas de compatibilidad que se requiere para que los pacientes reciban el producto apropiado. El problema no es de déficit de sangre, es que aunque existan donantes no hay posibilidades de colectar la sangre y procesarla", explicó Armando Cortés, subgerente del hemocentro del banco sangre del HUV.

Para poder tener las existencias que requiere, para atender las cerca de 30 cirugías que realizan a diario en el Hospital Universitario, el banco de sangre requiere de $400 millones mensuales.

Por su parte, Harold Botero, presidente de la Asociación de Cirujanos del Valle (Ascevi), indicó que los 33 especialistas agremiados, que prestan servicios en el HUV, cesaron las actividades.

"El motivo es muy simple, la agremiación en estos momentos no tiene los recursos económicos para el pago de seguridad social y riesgos laborales de los agremiados que trabajan en la entidad. Nosotros conocemos la necesidad de los usuarios, pero también requerimos unas necesidades mínimas para ejercer nuestras labores", expresó Botero.

El directivo de Ascevi dijo además que quienes se verían afectados con esta decisión serían los pacientes de cirugías programadas y endoscopia. Aseguró que las urgencias son atendidas por los médicos de planta del Hospital.