Suspenden pico y placa desde las 6 a.m. en sur de Cali por orden de un juez

La decisión fue tomada por el juzgado Octavo Civil Municipal en respuesta a la acción de tutela interpuesta por una madre de familia que argumentó la vulneración de los derechos de su hijo, al señalar que el menor no puede llegar antes de las 6 a.m. a estudiar, ya que a esa hora el colegio al que asiste tiene sus puertas cerradas.

La orden del juez determina suspender de manera inmediata el pico y placa a partir de las 6 a.m., el cual empezó a regir en el sur de Cali desde el pasado lunes 26 de octubre, con semana pedagógica.

El secretario de tránsito, Alberto Hadad, responsabilizó a las instituciones educativas asegurando que no colaboraron. "Mire el resultado tan excelente, más de 15 mil carros no circularon y fluyó bien el tráfico, la gente llegó. Es difícil ver cómo los colegios, por no pagar una hora más de profesores, no flexibiliza los horarios", expresó Hadad.

El funcionario sostuvo que acatará la ley y a partir de este miércoles suspenderá la medida. Asimismo, manifestó que presentará todos los estudios realizados sobre la misma, para que sea la justicia la que defina si la revoca o no de manera definitiva.