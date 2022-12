Suspenden programa de alimentación escolar en Valle del Cauca debido al paro de maestros

Más de 24 mil estudiantes han dejado de recibir alimentos. Contratista dice que no tiene alumnos donde llevar las raciones debido a protesta de educadores.

En Valle del Cauca se sienten las consecuencias del paro de maestros. Entre ellas, la suspensión del programa de alimentación escolar, a través del cual se brinda desayunos y almuerzos a niños y jóvenes de las instituciones públicas.

Odilmer de Jesús, secretario de Educación del departamento, sostiene que también se han visto afectados la programación de la jornada escolar del año siguiente y los estudiantes de grado once, que están cerca de presentar las pruebas saber.

Si el cese de actividades continúa, la situación se tornaría más compleja. "Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las organizaciones sindicales para que se vuelvan a sentar en la mesa y retomen las conversaciones", dijo el funcionario.

Los comedores comunitarios particulares que hay en algunos barrios de Cali ya no dan abasto. Hasta hace algunas semanas en estos se atendían a cerca de 100 pequeños, ahora, como los niños no están asistiendo a clases, la cifra aumentó a 220.

Las dificultades por la falta de recursos ya se sienten, las donaciones no alcanzan a pesar de la ayuda que hasta policías que vigilan el sector realizan.

"Se generan sobrecostos y tenemos que buscar la manera de solucionar ese flagelo ese inconveniente que se nos presenta en estos momentos porque no podemos cerrar el comedor".

El programa de alimentación escolar tiene un costo superior a los $30 mil millones.