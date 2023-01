Suspensión de servicio de transporte fluvial en Cauca tiene a más de 40.000 personas afectadas

Esta determinación fue tomada por EPSA, luego que dos operarios de embarcaciones de la electrificadora fueran retenidos por sujetos armados en lago Salvajina.

Los afectados por la suspensión del transporte fluvial gratuito en este embalse son más de 40.000 habitantes, de 38 veredas de los municipios de Suárez y Morales, en Cauca.

"Por alteraciones en el orden público presentadas en los últimos días, debió suspender a partir de hoy el servicio de transporte fluvial comunitario, en el embalse Salvajina", informó Epsa a través de un comunicado.

El líder indígena Elías Cometa aseguró que la situación se torna difícil para quienes, a diario, usan el servicio. "No se pueden trasladar, porque tienen que venir a realizar sus diferentes labores aquí en el pueblo y llevar mercado a sus familias, esa es una de las problemáticas".

El nativo sostuvo que la comunidad también se ha visto afectada porque no pueden sacar lo que producen en el campo. Productos como café, panela, plátano y otros que se cultivan en la región, permanecen represados al otro lado del lago por falta de transporte.

"Por lo tanto, se le hace el llamado a la Epsa para que, en lo más pronto posible, puedan habilitar este transporte, ya que hay mucha gente afectada, no solamente la zona indígena, sino también campesinos, afros y descendientes, que son los que se benefician de este transporte", dijo Rodrigo Astudillo, habitante de morales.

Por medio de un comunicado, autoridades y habitantes de Suárez y Morales solicitaron a la electrificadora que se retome el servicio fluvial de pasajeros.

Entre tanto, el Ejército anunció patrullajes en esta zona del lago La Salvajina para garantizar la seguridad de las embarcaciones que prestan el servicio de trasporte a la comunidad de la región.