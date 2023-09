Taliana Vargas reacciona entre lágrimas tras altercado en evento de candidatos a la Alcaldía de Cali

Un acto político de candidatos a la Alcaldía de Cali terminó abruptamente por hechos violentos que son materia de investigación. En el Foro del Consejo Distrital de Juventud participaban Miyerlandi Torres, Danis Rentería, Wilson Ruiz, Deninson Mendoza, Diana Rojas y Alejandro Eder . Precisamente la esposa de este último, la exreina Taliana Vargas, salió muy afectada en redes sociales para referirse a lo vivido.

Entre lágrimas, la modelo y actriz denunció que esto en Colombia “no puede pasar más, tenemos que aprender a respetar las diferencias. Esta forma violenta y agrediéndonos no es la salida para nada, tenemos que pensar más desde el amor, desde la compasión”.

También se preguntó “¿a qué nos lleva la agresión” al tiempo que señaló que “está bien no pensar igual, pero tenemos que aprender a vivir con eso, a respetar las diferencias. Si a ustedes no les gusta esta forma de hacer política o no les gustan los candidatos, no voten, voten en blanco, pero no nos agredan”.

Otra de las preguntas que Taliana Vargas entre sollozos planteó fue “¿por qué el país tan dividido por pensar diferente?” e hizo "una invitación para todos, dejen de estar peleando con el vecino, en sus familias, porque tienen maneras diferentes de pensar. No más, aceptémonos como somos”.

Publicidad

Llamado a construir país y Cali desde el amor en la diferencia. No más división y ruptura en las familias, barrios y ciudades por pensar diferente. Las agresiones no construyen y son inaceptables. pic.twitter.com/LlgI6gRBPv — Taliana Vargas (@TalianaV) September 9, 2023

La esposa del candidato a la Alcaldía de Cali Alejandro Eder terminó su mensaje publicado en X, antes Twitter, confirmando que por miedo y pensando en la protección de su familia cancelaban su agenda política programada para este sábado.

¿Qué ocurrió en el foro con los candidatos a la Alcaldía de Cali?

Para este sábado 9 de septiembre se había convocado un foro de juventudes con los candidatos Miyerlandi Torres, Danis Rentería, Deninson Mendoza, Wilson Ruiz, Diana Rojas y Alejandro Éder en el hotel Torre de Cali.

Publicidad

Según información compartida por Blu Radio, se desató un intento de agresión al candidato Wilson Ruiz,

Cuando se discutía sobre la posibilidad de utilizar la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, (antiguo Esmad) en caso de un nuevo estallido social, un hombre intentado agredir al candidato Wilson Ruiz, exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque.

Uno de sus escoltas aparentemente intentó sacar su arma de dotación para defenderlo y fue cuando los ánimos se caldearon.

Grave altercado durante foro de juventudes con candidatos a la Alcaldía de Cali. Cuando se discutía sobre la posibilidad de utilizar al Esmad en caso de un nuevo estallido social, un hombre intentó agredir al candidato Wilson Ruiz. #VocesySonidos pic.twitter.com/yKYyuRmBSI — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 9, 2023

Publicidad



A raíz del altercado, el encuentro terminó sin que se presentaran más heridos que el guardaespaldas de Ruiz. Posterior al hecho, los candidatos a la Alcaldía de Cali emitieron un comunicado donde aseguran que “nos salvamos de una tragedia”.

En la misiva recalcaron que rechazaban “cualquier tipo de violencia en estos espacios democráticos” y negaron que existieran “encapuchados dentro del evento”, como se especuló en algunos espacios, como redes sociales.

“Queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que se respeten las diferencias y se permita la construcción de distintas formas de pensamiento en la ciudad”, puntualizaron.