Tarifa de energía en Cali subiría en octubre, según Emcali

Foto: archivo Colprensa

El gerente de Energía de Emcali, Andrés Jaramillo, confirmó que, dependiendo del comportamiento del precio en la bolsa, la tarifa de este servicio podría subir en octubre próximo para los usuarios en la capital del Valle del Cauca.

“Aún no se puede determinar de cuánto será el aumento porque apenas empezó el mes y estamos viendo el comportamiento al alza de la energía”, dijo el funcionario, al aclarar que las tarifas se calculan con una fórmula regulatoria del Ministerio de Minas.

Aseguró que tampoco se puede establecer si este ajuste será gradual, dado que para ello se requiere autorización del Gobierno Nacional. No obstante, indicó que el precio del kilovatio, que varía hora a hora, subió este mes en la bolsa, donde Emcali compra el 30 % de la energía para el mercado residencial de la ciudad.

De acuerdo con el gerente, el kilovatio en septiembre registra un precio promedio de $260 y podría llegar a los $290 a fin de mes, mientras que en agosto, julio y junio pasados los valores fueron $183, $206 y $186, respectivamente.

“El precio de la energía se debe a que las empresas proyectan una escasez a largo plazo y comienzan a presentar unos precios que pretenden utilizar en otros energéticos y para que el agua se conserve por más tiempo en los embalses”, explicó Jaramillo, al enfatizar que, sin embargo, no habrá racionamiento de este recurso.

Desde julio del 2014 hasta el primer trimestre del 2015, los caleños de los estratos 3 al 6 registraron un aumento en la tarifa entre el 2 % y 16 % por cuenta del Fenómeno de El Niño, que, según el Ideam, se extendería hasta marzo del próximo año.