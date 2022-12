Tarifa del servicio de energía en Cali bajará a partir de abril

Una reducción del 30 % se aplicará en la tarifa del servicio de energía en los estratos 4, 5 y 6, de Cali, la cual había sufrido un incremento desde el segundo semestre del 2014 ante las altas probabilidades de que se presentara el Fenómeno del Niño en la región.

“Como las expectativas han cambiado y no hay Niño, además que el comportamiento de la energía en bolsa fue bueno en enero y febrero, ese respaldo de compra de energía ya no se necesita y por eso vamos a reducir las tarifas a partir de abril y quedarán como estaban el año pasado”, Óscar Pardo, gerente de Emcali.

Asimismo, el funcionario aclaró que solo los estratos 4, 5 y 6, serán los beneficiados, porque en los otros, por ser subsidiados, el aumento no se reflejó.