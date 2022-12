Tarifas de energía bajarán en la capital del Valle, según Emcali

Una rebaja entre el 15 % y 18 % tendrán las tarifas de energía en Cali, donde los estratos 4, 5 y 6 serán los más beneficiados, según Empresas Municipales de Cali.

Debido al aumento en el precio de energía el año pasado sobre la base de los pronósticos del Fenómeno de El Niño, Emcali incrementó la tarifa del servicio a los usuarios para compensar el sobrecosto que debía asumir en la compra de este recurso y que alcanzaba una cifra cercana a los $80 mil millones.

Sin embargo, no hubo el impacto esperado y las lluvias de los últimos días han contribuido a la reducción de los precios. “Si las condiciones en el precio de energía continúan como van, febrero sería el último mes en que se aplique ese aumento y la tarifa de marzo sería menor”, informó Andrés Felipe Jaramillo, gerente de Energía de Emcali.

El funcionario señaló que 600 mil clientes residenciales experimentarán esta rebaja entre marzo y abril. Asimismo, aclaró que la reducción en los estratos 1,2 y 3, no será significativa, debido a que en estos no se aplicó el incremento mayor en 2014, solamente el IPC.