Tatán Mejía habría acortado su viaje en Japón por este personaje que le echó los perros a Maleja

El motocrosista paisa le envió un contundente mensaje a quien se habría sobrepasado con su esposa.

El usuario @manuelgustavoalzatechaves puso a temblar en Instagram a Tatán Mejía. El curioso y divertido personaje, cuyo rostro se muestra distorsionado en sus videos, se atrevió a echarle elogios a Maleja Restrepo, esposa del deportista.

Publicidad

"El motivo de este 'Story' es para agradecerle a María Alejandra Restrepo su 'Like'. Ahí te vi que me sigues, que me diste amor y corazón. Chévere Maleja Restrepo... un beso, Malejita", escribió 'Manuel Gustavo' en una de sus publicaciones.

Muchos fueron los comentarios que recibió el enigmático hombre, incluso hasta de la propia actriz y presentadora caleña, quien le pidió a su esposo que regresara de viaje en que se encontraba. "Bizcocho llegue rápido de Japón", dijo.

Esta situación provocó la reacción de Tatán, el cual optó por volver a casa, al parecer, más pronto de lo esperado.

Publicidad

"Me tocó acortar el viaje para que @manuelgustavoalzatechaves no fuera a echarle más los perros a mi mujer", expresó.

Publicidad

La respuesta de 'Manuel Gustavo', personaje de quien estaría detrás el actor Sebastián Martínez y que cuenta con más 42.000 seguidores, no se hizo esperar. Aseguró estar "estupefacto y sorprendido" con los mensajes del motocrosista.

"Por favor Sebastián Mejía, más conocido como Tatán, aunque mi mamá le diría 'Patán' Mejía. Con todo el respeto te estoy diciendo Sebastián: ¿Qué te pasa?, ¿Cuáles son los celos, llave? ¿O cuál es la joda tuya, mi hermano? … simplemente estaba expresando mi admiración y profundo respeto por esa alma hermosa, esa Malejita que tiene esa personalidad llena de fogor, astucia, encanto, brillo, de chaca chaca", dijo.

El particular sujeto le pidió tranquilidad a Tatán. "No por nada te llamas Sebastián, como el otro Sebastián (Martínez), ambos temerosos de mí, temerosos de Manuel Gustavo que te quite la mujer", agregó.

Publicidad

Estos entretenidos videos llamaron la atención de los internautas, la mayoría siguiéndole el juego 'Manuel Gustavo' con bromas o hasta saliendo en su defensa.

Vea también: