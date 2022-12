Taxista agredió a agente de Tránsito que lo iba a multar por parabrisas roto

Foto: @EnterateCali

Hacia la 1:00 de la tarde del viernes 27 de enero se presentó un caso de agresión por parte de un taxista hacia un agente de Tránsito en la carrera 2 con calle 21, centro de Cali, Valle del Cauca.

Según la versión del agente involucrado, el hombre que conducía un taxi de placas VCE 793 fue requerido por tener el parabrisas roto.

“Estábamos en un procedimiento, lo detuvimos porque el parabrisas del vehículo en el que viajaba estaba roto, pero este se exaltó en el momento en que le íbamos a colocar el comparendo. Primero, agredió a un compañero pero no le ocurrió nada visible y luego me agredió a mí, me golpeó y reventó el labio”, manifestó Juan David Quintero, agente de Tránsito agredido.

El guarda fue atendido por una ambulancia y trasladado a la Clínica de los Remedios, norte de la ciudad, mientras el taxista fue conducido a la estación Fray Damián de la Policía.