Taxista en Cali denuncia haber sido agredido por conductor que prestaría servicio a través de Uber

La víctima asegura que el agresor lo golpeó en la cara. Esta persona fue detenida tras los hechos registrados en el barrio Gaitán, nororiente de la ciudad.

"Me pegó en el vidrio del carro, se devolvió se subió hacia su carro y se arrimó al mío. Como pudo, por medio del vidrio sacó un puño y me lo puso en la cara. Me pegó en la cara y tengo aporreado el labio de arriba y de abajo", afirma el taxista afectado, quien interpuso la denuncia ante autoridades.

El hombre, que según el denunciante prestaría el servicio a pasajeros a través de la plataforma Uber, fue llevado a una estación de Policía y posteriormente a un calabozo de la Fiscalía.