Taxista murió tras ser víctima de ataque con arma blanca en extrañas circunstancias en Cali

Autoridades indicaron que el carro del hombre fue hallado en una semipendiente. El conductor fue auxiliado por un ciudadano, pero falleció en centro asistencial.

"El taxista se encontró en zona semiboscosa, en la ruta que conduce de Chipichape a las Tres Cruces, parte alta. Allí él salió a pedir auxilio y fue llevado por otro ciudadano, en un vehículo particular, a la clínica", informó el mayor Leonidas Basto, comandante del Distrito 1 de Policía Cali.

El oficial señaló que la víctima fue identificada como Emir Antonio Galindez, de 51 años, quien fue trasladado hasta la clínica de Colores, en el sur de la ciudad. También dijo que el taxista no alcanzó a darle detalles de lo sucedido a la persona que lo ayudó.

"Él presentaba dos heridas de arma blanca. Se desconocen los motivos del hecho, que es materia de investigación por parte de la Sijín. Hasta el momento no se tiene más información", agregó Basto.



Vea también:

Limpiavidrios agredieron a taxista que no les dio propina y un... Basto manifestó que el hecho fue reportado hacia las 4:20 de la tarde del viernes, por lo que unidades del cuadrante se dirigieron al sector de La Guaca, donde se produjo el extraño ataque.

"Se encuentra el taxi como a 10 metros a la orilla de la vía. Como es una semipendiente, me imagino que al perder el equilibrio el vehículo se vino en retroceso y rodó como 10 metros", explicó el comandante.

De acuerdo con el reporte, se adelantan las indagaciones para establecer los móviles y responsables del crimen. El automotor que conducía la víctima quedó a disposición de las autoridades y hará parte de la investigación.



También puede consultar: