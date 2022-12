Taxistas de Cali exigen acciones contundentes contra transporte pirata y Uber

Jorge Adrián Palacios, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cali, AprotaxCali, aseguró aún no han visto acciones contundentes contra los conductores que prestan servicio a través de la aplicación Uber y tampoco frente a los vehículos piratas en Cali.

“Desde que se declaró ilegal, no hemos visto acciones contundentes contra esta aplicación. Además, ahora con la escasez de guardas de tránsito, la piratería este año ha aumentado de una manera impresionante. Ya no es por ciertas calles, sino que tienen punto de acopio en toda la ciudad”, manifestó.

El gremio señala que el Gobierno no les está brindando las garantías de trabajo. Sostienen que ya solicitaron al viceministro de Transporte, Enrique Nates Guerra, y a la directora de Transporte y Tránsito de esta cartera, Ayda Lucy Ospina, mesas de trabajo para plantear varios puntos de inconformidad.

“Si vemos que en el transcurso de la semana el Gobierno no define unas mesas de trabajo, estamos en negociaciones con los camioneros para unirnos al paro y hacerlo a nivel nacional”, expresó Palacios al agregar que la decisión se tomaría el sábado.

Al respecto, el secretario de Tránsito de Cali, Omar Cantillo, declaró que la próxima semana culminaría el proceso de contratación de los 152 nuevos agentes para así retomar los operativos contra el transporte informal en la ciudad.

Asimismo, Palacios indicó que también están solicitando un ajuste tarifario que les permita cubrir los gastos de la Seguridad Social, como se habla en el Decreto 1047. "Son un promedio de 8.500 pesos diarios para poder cubrir los 211 mil pesos que vale la seguridad del conductor al mes", apuntó el líder del gremio de taxistas.

En ese sentido, Cantillo sotuvo que se está analizando un ajuste de la tarifa, que en octubre pasado tuvo su más reciente aumento, para llegar a una conclusión esta semana, reunirse posteriormente con el alcalde Rodrigo Guerrero y tomar decisiones.