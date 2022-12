Taxistas de Cali no se fueron a paro pese a divisiones en el gremio

Después de reuniones realizadas con el Gobierno Nacional y Municipal, el gremio de taxistas que se encuentra en la mesa de negociación en Cali decidió no entrar a paro este lunes 16 de marzo, pues en la mesa de negociación se escucharon las peticiones y se empezó a trabajar en las soluciones a las problemáticas que el gremio ha expuesto.

Milton Victoria, vocero de la mesa de negociación del gremio de taxistas en Cali, aclaró que con el Gobierno Nacional se han mantenido diálogos para encontrar soluciones y no tener que ir a paro, aunque hubo una parte del gremio que estuvo incitando a realizarlo sin haberse sentado a dialogar.

“Los únicos que estamos sentados con el Gobierno somos nosotros, pero el Gobierno está sentado escuchando y han empezado a cumplir, por lo tanto no vemos razones para parar e incomodar a los ciudadanos”.

Desde julio del año pasado esta mesa de negociación fue instalada para exigir “el ataque contra la piratería y las plataformas tecnológicas, la reglamentación de las zonas de abordaje y el ajuste tarifario que permita a los taxistas tener los recursos para pagar una seguridad social”, aclaró Victoria.

Por la falta de agentes de tránsito en la ciudad los operativos a la piratería se habían suspendido pero estos volvieron a realizarse.

“Tomamos la decisión de no participar en el paro porque nosotros empezamos a trabajar con la Secretaría de Tránsito de Cali para atacar el problema de la piratería, operativos que ya iniciaron. Las conversaciones van bien y avanzadas”, agregó el vocero.

Victoria comentó que otro de los temas que se está solucionando es el ajuste de la tarifa para que los taxistas puedan pagar la seguridad social y la reglamentación de las zonas de abordaje más no desaparecerlas que es lo que estaba sucediendo.

La Personería de Cali actuará como garante entre el gremio de taxistas y la Secretaría de Tránsito para vigilar que estos cumplan sus funciones y se solucionen las quejas del gremio de transporte público.



Protesta fallida