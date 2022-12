Taxistas protestarán contra transporte informal y Uber en Cali

Taxistas de Cali se sumarán en la jornada de protesta que se realizará a nivel nacional el próximo miércoles 28 de julio. Los conductores en la capital del Valle del Cauca aseguran que no soportan más la competencia desleal de otros sistemas de transporte.

El pasado mes de marzo, este gremio suspendió el paro en la ciudad porque el Gobierno Nacional se había comprometido a ayudarlos frente al tema de informalidad y la plataforma Uber.

Ante el último pronunciamiento de la Ministra de Transporte, Natalia Abello, quien los invita a compartir este mercado, el rechazo ha sido generalizado y finalmente los taxistas de Cali decidieron apoyar la movilización nacional contra esta aplicación.

La marcha en la ciudad iniciará a las 8:00 a. m. desde el Parque de las Banderas y culminará en el sector de Las Vallas, norte de la ciudad.

“Por favor discúlpenos, pero entiéndanos que nosotros todos los días estamos trabajando para mejorar el servicio. En Cali hay más de 200 taxistas calificados por Icontec, hay muchos que están especializados en el manejo de usuarios”, dijo Orlando Vanegas, taxista participante en la marcha.

“Acá no necesitamos esa plataforma, si necesitan mejores carros. El Gobierno debería homologarnos vehículos de alta gama y nosotros les prestamos el mismo servicio sin que se lleven el dinero al exterior. Ellos no pagan impuestos y le quitan el 20 % de lo que se gana el conductor, porcentaje que ni se queda en Colombia”, agregó Vanegas.

Los taxistas esperan tener la misma participación de la anterior marcha que se realizó el pasado mes de octubre de 2014 donde 4000 conductores recorrieron la ciudad. Para la protesta de este miércoles aseguran tener el acompañamiento de Tránsito y la Policía.