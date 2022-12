Taxistas retuvieron a conductor que estaría prestando servicio de Uber en Cali

Un grupo de taxistas disgustados bloqueó en plena vía pública de Cali el paso de un vehículo que, según voceros del gremio, se encontraba prestando un servicio a través de la plataforma Uber. El hecho se registró en el barrio El Peñón hacia las 3:30 de la madrugada de este martes.

"Estábamos los taxistas reunidos en el parque, cuando llegó un servicio de Uber con un pasajero y nosotros vimos que le estaba pagando. Nos acercamos y le preguntamos por qué prestaba el servicio de Uber", expresó John Peñuela.

Peñuela expresó su molestia al asegurar que, en la capital del Valle del Cauca, las autoridades no están aplicando el plan de choque solicitado por el Gobierno Nacional para combatir este tipo de transporte.

La situación quedó registrada en un video que circula en redes sociales, donde se observan a cerca de diez taxistas que rodearon al carro particular y gritan arengas contra su conductor. Autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar y fue necesaria la intervención de la Policía para evitar que se presentaran alteraciones del orden público.

"La van a pasar muy mal… Vamos a montar patrullas anti Uber. Usted sabe que es ilegal lo que está haciendo y barato, regalado… Carro que sigamos viendo de ahora en adelante lo vamos a dañar (a quemar)… Esto es una cosa pacífica, pero ya nos mamamos de que la familia de nosotros esté aguantando hambre por ustedes", estas son algunas de las palabras que se escuchan por parte de taxistas en las imágenes.



Luego, los taxistas permitieron que el conductor del vehículo, quien no respondió a sus declaraciones, abandonara el lugar.

Johnny Rangel, vocero del gremio y líder de la Mancha Amarilla, señaló que este tipo de situaciones se veían venir, lo cual se ha advertido a diferentes autoridades. Indicó que Cali es una de las ciudades de Colombia que mejor preparados tiene a sus taxistas, pero que estos han sido desplazados por otro tipo de transportes, especialmente en los hoteles.

"Se va ir apretando este nudo, lo cual nos preocupa bastante. A las autoridades municipales, al señor Alcalde desde que se posesionó, le estamos rogando que se ponga pilas con eso, porque no queremos que en ningún momento se presenten enfrentamientos. Hasta el momento, estamos hablándole a los compañeros de que somos profesionales y que mostremos el don de gente, pero no faltará que alguno por ahí empiece a calentar más los ánimos", dijo Rangel.

Por su parte, las autoridades de tránsito indicaron que diariamente se llevan a cabo controles al transporte ilegal o no autorizado, pero que lo difícil ha sido identificar en las vías a quienes prestan el servicio de Uber, porque recogen y dejan a sus pasajeros en un solo punto y no pasan haciendo ruta como se da en otros casos.