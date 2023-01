Taxistas salieron en calzoncillos a realizar protesta que al final se vio empañada por una pelea

La particular manifestación busca rechazar dos importantes medidas que se están estudiando de cara a un nuevo plan de movilidad.

El gremio de los taxistas en Cali asegura no estar de acuerdo con un posible aumento en el dígito del pico y placa, además del cambio de taxímetro por una aplicación digital.

Vistiendo solo ropa interior, varios conductores encabezaron una marcha de taxistas por las calles de la capital del Valle del Cauca y que tuvo lugar esta jueves 27 de junio.

“La alcaldía nos está dejando desnudas a todas la familia colombianas que dependemos del taxismo”, dice John Wílmer Batioja.

El gremio está en contra de dos medidas, una de las cuales ya se decidió aplicar y corresponde al cambio de taximetro por una aplicación móvil.

“Nos deja sometidos a un plan de datos, a poner unos equipos que son riesgosos para la integridad del conductor, ponen en problema a la ciudadanía, porque no los sabe manejar y, fuera de eso, también le sube los costos a los ciudadanos”, explica Jhonny Rangel, líder de la Mancha Amarilla.

Entre los taxistas se rumora sobre el aumento del pico y placa, pero el secretario de Movilidad de Cail, Wílliam Camargo, lo descarta por ahora.

“No, el pico y placa no se va a incrementar. Vamos a tener la rotación que habitualmente se hace de placas y el Pimu (Plan Integral de Movilidad Urbana) para 2022 establece esa posibilidad que deberá ser o podrá ser evaluada por la siguiente administración”, manifiesta el funcionario.

Pero sí ratifica el planteamiento del cambio del taxímetro en el futuro.

“El tema de las plataformas tampoco se ha considerado empezar su implementación, pero este último es un tema de tecnología y de integrarse a las nuevas formas como economías y opciones para los usuarios, que están entrando en el mercado”, añade el funcionario.

Por su parte, los taxistas aseguran que no aceptarán este plan ahora ni en un futuro. El gremio espera tener una reunión directamente con el alcalde de la capital del Valle del Cauca para buscar una solución ante esta nueva polémica en materia de transporte.

Cabe señalar que, al final de la protesta, se presentó un altercado entre un grupo de manifestantes y el conductor de un vehículo particular, como se evidencia en el video que está a continuación.