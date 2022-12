Temblor sacudió a Cali y Valle del Cauca en la madrugada de este sábado

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 25 kilómetros al noreste del municipio de Ginebra, según el Servicio Geológico Colombiano.

La entidad indicó que el sismo se registró a las 5:06 de la mañana de este sábado 29 de abril y presentó una magnitud de 4.6 grados.

"El hospital se nos reportó, no tiene ninguna fisura. Lo mismo la Alcaldía, ya hizo el recorrido. Lo mismo las inspecciones de Policía", aseguró Jorge Eliécer García, coordinador para la Gestión del Riesgo de Desastres en Ginebra.

El funcionario agregó que, después de los primeros reportes que indicaban total normalidad, se conoció que algunas casas resultaron averiadas con afectaciones muy pequeñas.

Los usuarios en las redes sociales informaron que se sintió en municipios como Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Roldanillo. A muchos les interrumpió el sueño.



Madrugando un sábado por cuenta del temblor de las 5am en Cali😅🍃🌳 https://t.co/g2MNtyqyCv #CaliCo pic.twitter.com/WUDHR54kJr — Vanessa Collazos Z (@DrVanne) April 29, 2017

Aunque las autoridades y organismos de socorro no reportaron emergencias en el departamento más allá de algunas viviendas con afectaciones leves, el temblor no solo hizo madrugar a muchos, sino que también provocó susto en algunos sectores de la población, como en el caso de Cali.

"Se hizo un barrido por la ciudad y hubo susto, personas de copropiedades bajaron a zonas de encuentro, pero no hay daños ni lesionados reportados", afirmó Óscar Orejuela, subsecretario para la Gestión del Riesgo en Cali.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo también se sintió en los departamentos de Risaralda, Cauca, Huila, Quindío, Tolima, Antioquia y Caldas.