Temor en Cauca por retención de buses en medio de paro armado que anunció el ELN

Empresas de trasporte público en este departamento se han visto afectadas, pues los conductores tienen miedo de salir a trabajar. Ejército da parte de tranquilidad.

Solo hasta al mediodía del pasado sábado 10 de febrero trabajó la flota completa de buses que va de Corinto a Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. La razón es que los conductores temen ser atacados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

“Por la amenaza que hay, ya hoy solamente salieron cuatro carros de la cooperativa, ocho de la Sultana y tres de los buses cafés, porque ya los propietarios anunciaron que no trabajarán, pues ellos son los que pierden”, dijo Alex Martínez, despachador de una empresa de trasporte.

Lo único que esperan es que este paro armado termine el próximo 13 de febrero, tal como lo aseguró la guerrilla del ELN, porque la comunidad también está resultando afectada.

“Que dejen trabajar, pues aquí la gente se perjudica y bastante. Hoy fue día de mercado, ayer fue igual y fue muy deficiente el trasporte”, dijo Martínez.

Sin embargo, hay ciudadanos y conductores de vehículos particulares quienes sostienen que no han tenido problemas.

“A los que están jodiendo es a las busetas, a los de las empresas, a ellos sí les tiran duro”, afirmó un conductor de vehículo particular.

“Hasta ahora, todo ha estado sano, esperar a ver si, de aquí al martes, ya el miércoles, se comienza a trabajar en los buses”, comentó, por su parte, Jorge Forero, habitante de Corinto.

Entretanto, el Ejército mantiene el control en la zona y pide a la comunidad que no sienta temor. El coronel Sandro Grajales, comandante del Comando Operativo Apolo, dijo que tiene 15 puntos de control dentro en un trayecto de 40 kilómetros hasta Caloto.

“En sectores como El Palo Alto, El Palo, El Carmelo, Huasanó, el puente de La Pila y la entrada a cada uno de los municipios. En Corinto, tengo un plan candado especial”, sostuvo el oficial.

En las vías que comunican a los departamentos del Cauca y Nariño, hombres armados, quienes se identificaron como guerrilleros del ELN interceptaron un bus de la empresa Transipiales, bajaron a los pasajeros y golpearon al conductor y, al parecer, cargaron el bus con explosivos.



Vea también: