Temor en el Cauca por pérdida de cultivos a causa de falta de mano de obra

Chontaduro y café son algunos de los frutos que están en riesgo por falta de cosechadores, los cuales están aislados por el coronavirus.

El temor y la preocupación tienen embargados a algunos campesinos en el Cauca, los cuales aseguran que sus cosechas están a punto de perderse, esto pues no hay mano de obra para recoger los frutos y los granos.

Cabe resaltar que mayo y junio son meses clave en la producción de café en este departamento, además, varias familias como la de Isabel Arenas, caficultora, dependen de esta actividad.

“Se viene mucho grano de café y no sabemos cómo vamos hacer para recogerlo, no damos abasto, no hay mano de obra para cosechar”, aseguró Isabel.

Otra de las preocupaciones de los campesinos es la del pago de los créditos que adquirieron para sembrar, así lo contó Jairo Hoyos, otro caficultor.

“Uno trabaja aquí con deudas en el banco. La cosecha está aquí por perderse ya que no hay trabajadores”, afirmó Hoyos.

Solamente en el 2019, más de 20 mil recolectores arribaron al Cauca. Este año no podrán llegar debido al aislamiento por el COVID-19.

Además del café, los campesinos que siembran chontaduro tuvieron que donar el 50 % de la cosecha por falta de transporte.

Por lo anterior y para proteger la salud de los campesinos, se gestó el plan Cosecha Segura, el cual consiste en desinfección, uso de tapabocas y guardar la distancia para evitar los contagios del COVID-19.