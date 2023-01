Temor en Jamundí por presencia de hombres con “acento mexicano” que serían de dos carteles de narcos

Se trataría de miembros del cartel de Sinaloa y Jalisco, que, además, estarían reclutando gente. Autoridades locales están en alerta.

En las calles del municipio de Jamundí, pocos se atreven a hablar sobre la llegada de hombres fuertemente armados, con una particular característica: acento mexicano. Algunos señalan que se trataría de miembros de los temidos carteles de Jalisco y Sinaloa.

“Sí es cierto, nosotros nos hemos encontrado con ellos en varias ocasiones, incluso acá en el corregimiento ha habido reclutamiento. Un familiar fue reclutado por ellos, 600.000 pesos le dieron y una moto para que se vinculara a su organización”, denuncia un habitante de Jamundí.

Las autoridades locales, por su parte, piden a las autoridades que se incremente el pie de fuerza en la zona y se atiendan estas denuncias que está haciendo la comunidad. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ya emitió una alerta temprana sobre la situación.

“Para nosotros es muy preocupante estas denuncias que se están haciendo, hemos hablado con las autoridades, Policía, Ejército y lo que me informan es que no hay nada concreto, que están en las investigaciones”, asegura Édgar Yandy, alcalde de Jamundí.

Se presume que el aumento en la siembra de cultivos ilícitos y la presencia de grupos al margen de la ley recrudece esta problemática.

“La situación es compleja en medio de la inestabilidad política que vivió, ese control por el poder político, pues no permitió que Jamundí fuera incluido en la firma de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, pasamos de 200 hectáreas a tener cerca de 1.400”, dijo el concejal Andrés Felipe Ramírez.

Hasta el momento, van 22 líderes amenazados en ese municipio del sur del Valle del Cauca por denunciar estos casos.