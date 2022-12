Temor en oriente de Cali por el asesinato de dos hombres mientras la comunidad dormía

El hecho ocurrió a las 2:00 a.m. de este miércoles en barrio Taller. Los disparos que acabaron con la vida de los sujetos alertaron a los habitantes del sector.

Vecinos de esta zona del oriente de Cali señalaron que se despertaron asustados por el sonido de los impactos de bala, y que al salir de sus viviendas hallaron los cuerpos de las dos víctimas tendidas en el suelo. Estas personas, indicaron, no eran de la localidad.

Hasta el momento las autoridades no han entregado la identidad de las víctimas, ni tampoco han podido establecer los móviles del doble crimen.

La comunidad pide mayor vigilancia en el sector, pues advierte que el mayor inconveniente que sufren son las fronteras invisibles. "Por acá no nos podemos pasar de un lado, porque dicen que estamos llevando cuento, entonces vienen y acá actúan. No van hablando, sino que lo van es matando a uno”, expresó una habitante de la zona.