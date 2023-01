Temor en una comunidad por matanza sistemática de mascotas: 19 murieron envenenadas

Afectados relatan el terrible sufrimiento de los animales, fallecidos tras temblar varios minutos. De hallar al culpable, podría pagar hasta 7 años de cárcel.

Un envenenamiento masivo de mascotas ocurrió en el barrio Alfonso López, ubicado en el oriente de Cali, donde sus habitantes aseguran que se trata de una acción sistemática. Se trata de 16 perros y 3 gatos que murieron tan solo en una cuadra y durante la última semana.

Nidia Charria es una de las residentes de la zona que perdió a sus mascotas en esta matanza. Dice que no olvida el día en que dos de sus perros fallecieron luego de ser envenenados en la entrada de su casa.

“Le dan unos cólicos horribles el animalito, entro y ahí empiezan a retorcerse. Se les brotan los ojos, se golpean contra las paredes, convulsionan por espacio de unos 15 ó 20 minutos y ya mueren", dijo.

Ante este envenenamiento masivo y, al parecer, sistemático, los habitantes del sector ya creen saber quién es el responsable.

"Aquí mismo en la cuadra está la persona que en realidad no quiere las mascotas, no tiene corazón, no tiene sentimientos", aseguró Eucaris Valencia, otra vecina a la que le envenenaron su mascota.

En la zona, la comunidad también está atemorizada por esta situación y por lo que pueda pasar con otros animales domésticos.

"Tengo miedo de que de pronto les suceda algo, porque ellos mantienen expuestos en el antejardín de mi casa", afirmó María Cristina Perdomo, una habitante de la zona que tiene mascotas.

El preocupante caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Ambiental de la capital del Valle del Cauca.

"En el momento en que nosotros podamos detectar las personas que están ocasionando esas actividades de envenenar a los animales, esto, como quiera que sea, es un delito", señaló el subcomisario Eliécer Zorrilla, jefe de la Policía Ambiental de Cali.

Según las autoridades, quien incurra en el delito, tipificado por la ley 1774 del Código Penal y que castiga el maltrato animal, podría enfrentar una pena de dos a siete años de prisión.

La instalación de cámaras de seguridad es la medida que han tenido que tomar habitantes de Alfonso López, pues dicen que es la única manera de recolectar evidencias de las personas que estarían cometiendo estos envenenamientos.