Tendero les dio posada a 3 extranjeros que ahora son señalados de haberlo matado a puñaladas

La víctima es un hombre de 59 años, quien fue atacado, según vecinos, tras regresar de la galería, donde había ido a comprar algo para hacerles desayuno a sus huéspedes.

Un trágico hecho puso de luto al barrio Urbanización Valle del Lili, ubicado en el sur de Cali. Allí, un hombre y propietario de una tienda había decidido ayudar a un grupo de ciudadanos extranjeros, pero fue asesinado, al parecer, por ellos mismos.

“Desafortunadamente lo que nos informan es que esta persona les habría brindado posada a algunas personas extranjeras y ellas, por hurtarle algún dinero, cometieron este hecho”, dijo el coronel Dídier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.

El brutal ataque ocurrió a la altura de la carrera 102 con calle 22 y la víctima fue identificada como Arcadio Pasu Martínez, un hombre de 59 años de edad, oriundo del Cauca y quien llevaba más de 25 años viviendo en la zona, según vecinos.

De acuerdo con habitantes del sector, los señalados de haber cometido el crimen son dos jóvenes, entre los 20 y 25 años de edad, y una mujer, entre los 30 y 35, de nacionalidad venezolana.

Una vecina le relató a Noticiascaracol.com que estas personas habían llegado el pasado jueves 21 de noviembre al barrio, que queda enseguida de la vía Panamericana, por donde pasan constantemente ciudadanos venezolanos.

“Los venezolanos llegan y entran al barrio para comprar en las tiendas y una de ellas es la de Arcadio. El jueves en la mañana llegaron dos jóvenes y una señora, la gente les dio ropa y comida, y Arcadio les ofreció que se quedaran en el antejardín”, dijo la mujer.

Luego, afirmó que, de un momento a otro, los extranjeros terminaron quedándose adentro de la residencia de don Arcadio, quien el domingo temprano salió y se fue a la galería a comprar víveres para la tienda y para hacerles desayuno a sus huéspedes.

“Ellos se iban ese día en la mañana, pero, cuando se fue Arcadio, empezaron a preguntarle al familiar que vivía con él que dónde tenía el dinero, él les dijo que no había. Luego, lo golpearon, lo amordazaron, lo amarraron y le colocaron un balde en la cabeza”, comentó la vecina.

Además, de acuerdo con el relato de la mujer, estas personas le subieron el volumen al equipo de sonido que había en el inmueble para evitar que los vecinos se enteraran de lo que estaba pasando.

“Cuando llegó Arcadio, hicieron como si no estuviera pasando nada, pero luego lo cogieron con una cobija, lo atraparon, lo tiraron al piso y le empezaron a dar puñaladas”, aseguró la mujer, quien también indicó que, desde el principio, “hubo sensación de que no eran gente buena”.

Momentos después, el familiar de la víctima logró zafarse y salió asustado para reportarles a los vecinos lo que había sucedido y estos llamaron a la Policía, que arribó al lugar luego de varios minutos y trasladó a don Arcadio a la Clínica Valle del Lili, pero ya era demasiado tarde.

“Les dio comida, alojamiento y así es como le pagaron”, enfatizó la indignada mujer, quien también agregó que, según el reporte que Medicina Legal le dio a la familia de hombre asesinado, recibió 15 puñaladas.

Aseguró que tanto la familia como la comunidad del barrio Urbanización Valle del Lili esperan que las autoridades capturen a los asesinos de don Arcadio, un hombre noble, sociable y solidario que será recordado, sobre todo, por su buen corazón.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, el crimen ocurrió hacia las 5:15 de la mañana.

