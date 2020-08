“Tendré el pelo corto”: Elizabeth Loaiza y su nuevo look ante el inicio de sus quimioterapias

Elizabeth Loaiza inicia este miércoles 19 de agosto de 2020 sus quimioterapias como tratamiento para el cáncer que le confirmaron la semana pasada. Ante la caída de pelo que esto conlleva, la modelo caleña decidió tenerlo corto.

“Por primera vez en mi vida (no cuenta cuando era bebé, jejeje), tendré el pelo corto. Sííííí, me lo cortaré y estoy feliz porque, de no ser por esto, aun queriendo, no hubiera sido capaz de hacerlo”, escribió Elizabeth en una publicación a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, la top model vallecaucana, también reconocida por haber sido portada de la revista Playboy México, señaló que, ante las quimioterapias a las que será sometida, le aconsejaron “que es mejor la transición de un pelo corto a no tener pelo”.

Pero el cabello no es el único tema en el que se ha enfocado, Elizabeth Loaiza igualmente tienen en cuenta que la alimentación también será clave en su lucha contra el cáncer.

“Desde hoy aprenderé a alimentarme, qué le hace bien a mi cuerpo y qué definitivamente no debería comer”, afirmó.

Finalmente, la modelo se mantiene optimista y no deja de enviar mensajes que transmiten alegría a los demás. “Que sea un gran día para ti, que sonrías más que nunca y que hagas feliz a los que te rodean”, comentó al final de la publicación.

En la mañana de este miércoles, Elizabeth publicó un video de cómo se produjo su corte de cabello, sobre el cual dijo que iba a donar, a manos de su hija, en cuyo perfil de Instagram está el resultado final.