“Tenemos fe que ella pueda aparecer”: allegado sobre auxiliar de enfermería cuyo rastro se desconoce

La joven se encuentra desaparecida desde el pasado 9 de julio cuando salió de casa con su pareja sentimental. Su madre relata el drama que vive la familia.

Continúa la angustia de los seres queridos de Anaida Marilyn Mosquera Mellizo, de 25 años y oriunda del Cauca, de quien no se tiene rastro desde hace más de una semana.

"Estaba en el kilómetro 30 en un punto llamado La Virginia (en Dagua, Valle del Cauca). El día martes, a las ocho, dice el compañero sentimental que salió y se fue a quedar donde una amiga, luego, a las doce del día miércoles, coge bus hacia Cali y desde entonces no se sabemos nada de ella", cuenta Deisy Mellizo, madre de la mujer desaparecida.

Con el paso de los días aumenta la incertidumbre entre familiares y amigos de esta profesional de la salud. "Ella tiene una niña de siete años, huérfana de padre, y no sería justo que en este momento esa criatura a temprana edad tenga otro golpe", agrega su progenitora.

Entre tanto, la comunidad describe a Anaida Marilyn como una joven dedicada a su trabajo y a su casa. "Desafortunadamente no sabemos la causa de la desaparición de ella, pero "", expresa Carlos López, habitante de Timbío, Cauca.

Aunque el denuncio de la desaparición de la mujer se presentó en Cali, ya que fue en esta zona donde se registró el hecho luego de haber salido al parecer con su novio, autoridades del Cauca también adelantan indagaciones sobre su paradero.

"El comandante de Policía del municipio de Timbío sí tuvo conocimiento de la desaparición de esta niña y está en tema de investigación, van a mirar qué pasó con la procedencia de la desaparición de esta niña", explica Roxana Tacué Astaiza, secretario de Gobierno de Timbío.

Quien sería el compañero sentimental de la joven es investigado por su desaparición. Si conoce información que permita dar con el paradero de esta ciudadana contactarse al 3232864026 o 3146427461.

Asimismo, autoridades del departamento también adelantan la búsqueda de Kevin Santiago Agudelo, de quien se perdió el rastro desde el pasado 13 de junio, cuando salió de su casa en el norte de Popayán a ver un partido de la Copa América.

