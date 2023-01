Tenga cuidado, bandidos estarían usando WhatsApp para hackear cuentas de Facebook y exigir dinero

Con exigencias que oscilan entre los $200 mil y $600 mil, delincuentes informáticos estarían extorsionando a sus víctimas a cambio de no secuestrar sus datos.

Hay preocupación en las autoridades de Cali luego de quedar en evidencia, mediante denuncias realizadas por los ciudadanos, una nueva práctica para exigir dinero a cambio de no filtrar información personal en redes sociales.

La reciente víctima de este flagelo fue el concejal de Cali Carlos Andrés Arias, quien denuncia que su cuenta fue hackeada por presuntos delincuentes y a quien le estarían exigiendo dinero a cambio de no mantener secuestrada su cuenta de Facebook.

Vea también:

Se habrían valido de su investidura como policías para cometer esta... Según el edil, hace una semana ya no tiene el control de su perfil personal, por lo que ha tenido que enviar cientos de mensajes a sus contactos para que se abstengan de aceptar invitaciones o solicitud de datos que provengan de su cuenta.

Por medio de mensajes privados a varios de sus contactos y enviados a través de WhatsApp, los piratas informáticos estarían utilizando enlaces maliciosos para hackear cuentas de Facebook y luego extorsionar a sus víctimas a cambio de devolverles los accesos.

Le puede interesar:

Caen tres policías que habrían hecho esta exigencia a negocios de... “Envié un mensaje de WhatsApp a todos los contactos que pude, más de 1.200 personas, para que se abstuvieran de aceptar cualquier invitación que provenga desde mis redes porque no es confiable, pues mi número celular estaba asociado con mis redes sociales A pesar de esto, ya han logrado hackear algunas cuentas”, señaló el cabildante en entrevista con BLU Radio.

Ante la denuncia, las autoridades iniciaron una investigación para determinar si se trata de una organización delincuencial que estaría detrás de estos hechos en la capital del Vale del Cauca.

Foto: archivo Colprensa